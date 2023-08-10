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Зеленский заявил об ударе по гостинице в Запорожье

Владимир Зеленский заявил об одном погибшем при ударе по гостинице в Запорожье
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным российской стороны, в гостинице размещались военные, в том числе из интернационального легиона. Власти Украины сообщили об одном погибшем и девяти раненых
Фото: zoda_gov_ua / Telegram
Фото: zoda_gov_ua / Telegram

В результате ракетного удара по Запорожью повреждено гражданское здание, погиб один человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. На опубликованных им кадрах с места событий видно, что это здание — гостиница. После атаки там начался пожар.

Глава Запорожской областной военной администрации (со стороны Украины) Юрий Малашко сообщил о девяти раненных в результате удара.

Как заявил в телеграм-канале член главного совета российской администрации региона Владимир Рогов, был атакован гостиничный комплекс «Ривьера», где размещались военные — «представители так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион». Речь идет об интернациональном легионе территориальной обороны, куда привлекают добровольцев из других стран.

Российское Минобороны указывало, что наносит удары только по военным целям. В последнее время ведомство отчитывалось об ударах высокоточным оружием по авиационным базам, пунктам управления ВСУ, складам вооружений, в том числе западных.

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Запорожье Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине Владимир Рогов
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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