В Луганске и Донецке прогремели взрывы

Марочко и Кулемзин сообщили о взрывах в Луганске и Донецке

Взрыв прогремел на юго-западных окраинах Луганска, по предварительным данным, речь идет об ударе Storm Shadow, пишет офицер милиции ЛНР Марочко. Мэр Донецка Кулемзин сообщил о прилете в Киевском районе города и задымлении у ТЦ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Взрыв прозвучал в Луганске около 16:00 по местному времени (совпадает с московским), предварительно, речь идет об ударе ракетами Storm Shadow, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В своем телеграм-канале он уточнил, что удар нанесли по юго-западным окраинам Луганска. Марочко показал видео, на котором со стороны полей виден дым в направлении города. «Судя по всему, сработала наша защита, и ракета была отклонена от цели», — написал он, добавив, что информация уточняется.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, в Киевском районе города также зафиксировали прилет. В результате около ТЦ «Донецк-сити» возникло задымление, написал мэр, прикрепив фото с места событий со столбом дыма. Какими снарядами обстреляли город, Кулемзин не уточнил.

Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета, способная поражать цель на расстоянии более 250 км. Великобритания подтвердила передачу Киеву этих снарядов в середине мая. С тех пор власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не раз сообщали об ударах с использованием таких боеприпасов.

Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о перехвате Storm Shadow в зоне военной операции. В Кремле неоднократно критиковали поставки Украине западного оружия, подчеркивая, что они затянут конфликт и не помешают достичь целей военной операции. Передачу Украине Storm Shadow Москва восприняла негативно: военным предстоит дать «адекватный ответ», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. МИД России называл поставки Киеву дальнобойных ракет красной линией для Москвы.