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Политика ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 16 дронов над двумя регионами

Минобороны: ночью силы ПВО сбили 16 дронов над Крымом и Волгоградской областью

В ночь на 24 ноября российские системы ПВО уничтожили 16 беспилотников, из которых 13 — над Крымским полуостровом и 3 — над территорией Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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