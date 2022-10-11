Украина сообщила о новом обмене пленными с Россией

Киев в рамках очередного обмена пленными с Москвой вернул 32 военнослужащих и тело одного гражданина Израиля, сообщил Ермак. Минобороны России об обмене не сообщало

Андрей Ермак (Фото: Павел Бахмут / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Киев провел с Москвой новый обмен пленными, в результате которого вернул 32 военных и тело израильтянина, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Среди освобожденных — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они находились в местах, где продолжались ожесточенные бои. Многие из этих людей считались пропавшими без вести», — написал Ермак в «Фейсбуке» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы офиса президента Украины, израильтянина, тело которого в рамках обмена получил Киев, звали Дмитрий Фиалка.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной, о котором сообщалось, состоялся в ночь на 22 сентября. Россия вернула 50 военных, в том числе из ДНР и ЛНР. Как заявили в Минобороны России, в плену им «грозила смертельная опасность».

Среди выданных Киевом лиц также был украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. На Украине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. После начала спецоперации, как сообщило МВД Украины, политик сбежал из-под ареста, но впоследствии был задержан.

Украина в свою очередь получила 215 человек, среди которых командиры батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).