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Политика ,  
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Минобороны заявило об ударах по центрам подготовки диверсантов ВСУ

Минобороны России сообщило, что нанесло ударах по объектам военной промышленности Украины, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — сказано в сообщении.

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