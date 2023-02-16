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Советник Пушилина заявил о контроле над всеми высотами под Артемовском

Советник Пушилина Кимаковский: российские войска заняли все высоты около Артемовска
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские войска взяли под контроль все высоты в окрестностях Артемовска, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Основные успехи это под Артемовском у нас <...>. Наши ребята уже оседлали основные высоты. [У ВСУ] остался фактически один небольшой коридор, который тоже нами контролируется, что существенно сковывает их маневр по подвозу живой силы и боеприпасов», — заявил он.

Артемовск (украинское название — Бахмут) находится в ДНР в 89 км к северо-востоку от Донецка. Он расположен на реке Бахмут, на Бахмут-Торецкой возвышенности.

Бои за город идут уже несколько месяцев. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о контроле над всей территорией Соледара к северо-востоку от Артемовска. 13 января об этом отчиталось Минобороны.

Позднее, 10 февраля, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы частной военной компании закрепились в северной части Артемовска. Через два дня Пригожин сказал, что они установили контроль над поселком Красная Гора, который прилегает к городу с северо-востока. Он допустил, что город удастся окружить в марте-апреле.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещал, что Украина будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет. Страна платит «огромную цену» за удержание города, однако его нельзя сдать, так как речь идет не просто о территориях, а о «наших домах», говорил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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Газета The New York Times 14 февраля назвала прелюдией к выводу из Артемовска украинских сил запрет Киева для гражданских лиц и волонтеров въезжать в город. Спустя сутки «РИА Новости» со ссылкой на одного из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщило, что украинская сторона перенаправляет в Артемовск и его окрестности новые войска с техникой, чтобы предотвратить окружение города.

Теги
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