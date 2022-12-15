Пушилин заявил о взятии под контроль 80% Марьинки в ДНР

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Город Марьинка в Донецкой народной республике «освобожден уже больше чем на 80%», заявил в эфире «Первого канала» врио главы региона Денис Пушилин.

«Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого», — уточнил он.

Впоследствии российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки. Это поможет остановить обстрелы со стороны ВСУ Петровского района Донецка, объяснил Пушилин.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года. По его словам, ВСУ выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Зафиксированы прямые попадания в многоэтажные дома по проспекту Ватутина и Школьному бульвару, прилеты возле ж/д больницы и студгородка, есть возгорания и задымления, в детском саду № 15 вылетели окна и двери, снаряд попал в купол Преображенского собора.

14 декабря Пушилин заявил, что для обеспечения безопасности жителей ДНР нужно не только взять под контроль всю территорию республики, но и «отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать» до населенных пунктов региона. Летом он также говорил, что для защиты жителей ДНР и ЛНР нужно выйти за границы республик.