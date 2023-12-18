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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в Донбассе

Минобороны: российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны сообщило об ударе по командно-наблюдательному пункту украинской нацгвардии в Донецкой народной республике.

«Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Также на краснолиманском направлении подразделения российской группировки «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино (ЛНР).

Общие потери ВСУ на всех направлениях за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты два танка (в том числе Leopard-2), две САУ «Гвоздика», САУ Zuzana 2, САУ «Акация», САУ М109 Paladin, САУ Krab.

Теги
Минобороны Донбасс ВСУ
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