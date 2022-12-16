Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует карта тревог.

Россия приступила к массированным ракетным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины в начале октября после взрыва на Крымском мосту. Российские власти квалифицировали взрыв как теракт, ответственность за который несут украинские спецслужбы.

Минобороны заявляло, что целями ударов стали объекты систем военного управления, связи и энергетики. В Кремле уточняли, что целями российских ракет становятся объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении половины украинской энергетической инфраструктуры. В середине ноября министр финансов Сергей Марченко в эфире агентства Bloomberg оценил ущерб инфраструктуре страны в $100 млрд. В сентябре Европейская комиссия, правительство Украины и Всемирный банк заявили, что стоимость восстановления Украины они оценивают в $349 млрд.