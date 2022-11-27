Ватикан заявил о готовности организовать переговоры между Россией и Украиной

Ватикан предложил организовать у себя переговоры России и Украины

Ватикан (Фото: Riccardo Antimiani / EPA / ТАСС)

Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил в интервью итальянскому телеканалу Mediaset архиепископ, секретарь по внешнем связям («министр иностранных дел») Ватикана Пол Ричард Галлахер.

Он отметил, что Ватикан и папа римский Франциск с начала конфликта были готовы стать посредником в мирном урегулировании.

«Святой отец очень положительно приветствовал бы это, если бы просьба исходила от обеих сторон со всеми добрыми намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны», — сказал Галлахер.

Папа римский Франциск неоднократно выступал за достижение мира на Украине. В октябре он обращался к президенту России Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа», а также к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявив, что необходимо «быть открытым для серьезных предложений о мире».

Зеленский в числе условий для достижения мира выдвинул несколько требований, в том числе вывод российских войск из страны, прекращение боевых действий и фиксацию завершения конфликта. Киеву, по его словам, нужны новые и эффективные гарантии безопасности, а возвращение к минским договоренностям исключено.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с Украиной. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, диалог должен касаться того, «как будут выполняться наши условия». Позже он заявлял, что высказывания Зеленского показывают, что «Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры».