Минобороны: силы ПВО сбили за сутки два Су-27 и один МиГ-29 ВСУ

Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ за сутки

Истребитель Су-27 (Фото: David Tanecek / Zuma / ТАСС)

Российские средства ПВО сбили за сутки два тяжелых истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины — два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российские военные отразили девять атак ВСУ: четыре — на купянском направлении, три — на донецком, одну — на южнодонецком направлении и еще одну — на краснолиманском.

Военное ведомство также отчиталось о 15 сбитых украинских беспилотниках в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

Накануне, 25 ноября, Минобороны сообщило о двух сбитых силами ПВО украинских МиГ-29 в Днепропетровской области и 18 уничтоженных дронах.