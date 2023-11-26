Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ за сутки
Российские средства ПВО сбили за сутки два тяжелых истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины — два Су-27 в районах населенных пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области, а также самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Пятихатки Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российские военные отразили девять атак ВСУ: четыре — на купянском направлении, три — на донецком, одну — на южнодонецком направлении и еще одну — на краснолиманском.
Военное ведомство также отчиталось о 15 сбитых украинских беспилотниках в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Накануне, 25 ноября, Минобороны сообщило о двух сбитых силами ПВО украинских МиГ-29 в Днепропетровской области и 18 уничтоженных дронах.
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