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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о девяти погибших при ударе ВСУ по соцобъектам

Сальдо: число погибших при обстреле херсонской Чаплинки выросло до девяти
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Херсонской области под обстрел попали здания Пенсионного фонда и Центра занятости в поселке Чаплинка, в результате погибли по меньшей мере девять человек, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Владимир Сальдо.

Ранее сенатор от области Константин Басюк говорил о семи погибших. Минздрав региона сообщал о госпитализации девяти человек. Состояние одного раненого ведомство оценило как тяжелое. Остальные, по его информации, получили среднетяжелые травмы.

«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, [еще] девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения. И дальше продолжается разбор завалов», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, по селу было запущено шесть ракет. Четыре из них сбили, но две оставшиеся попали по зданиям. В зданиях на момент обстрела находились сотрудники и посетители, писал он в телеграм-канале.

Теги
Владимир Сальдо Херсонская область обстрел погибшие
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