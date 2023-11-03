Сальдо сообщил о девяти погибших при ударе ВСУ по соцобъектам

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В Херсонской области под обстрел попали здания Пенсионного фонда и Центра занятости в поселке Чаплинка, в результате погибли по меньшей мере девять человек, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Владимир Сальдо.

Ранее сенатор от области Константин Басюк говорил о семи погибших. Минздрав региона сообщал о госпитализации девяти человек. Состояние одного раненого ведомство оценило как тяжелое. Остальные, по его информации, получили среднетяжелые травмы.

«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, [еще] девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения. И дальше продолжается разбор завалов», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, по селу было запущено шесть ракет. Четыре из них сбили, но две оставшиеся попали по зданиям. В зданиях на момент обстрела находились сотрудники и посетители, писал он в телеграм-канале.