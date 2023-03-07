Сергей Шойгу: потери украинской армии в феврале выросли на 40% — до 11 тысяч человек

Шойгу заявил о росте потерь ВСУ на 40% в феврале

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Потери Украины в военной операции за февраль превысили 11 тыс. военнослужащих, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ. Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военнослужащих», — сказал министр.

Шойгу добавил, что для России «приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей».

В прошлом месяце Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 6500 военнослужащих, заявлял министр. По его словам, украинская армия за тот месяц лишилась 26 самолетов, семи вертолетов, 208 беспилотников, 341 боевой бронированной машины и 40 боевых машин реактивных систем залпового огня. Российские потери, как и в этот раз, Шойгу не назвал.

Потери российской стороны последний раз Минобороны раскрывало в конце сентября. Тогда Шойгу заявил, что Россия потеряла 5937 человек с начала военной операции