Пушилин заявил о продвижении по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР

Пушилин заявил о продвижении российских сил в ДНР по всем направлениям

Продвижение идет тяжело, но по всем направлениям в ДНР, отметил врио главы ДНР Денис Пушилин

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ВС России продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения в ДНР, заявил врио главы региона Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

«Продвигаются тяжело, но продвигаются по всем направлениям», — сказал он.

Ранее Пушилин сообщил «РИА Новости», что признаков отвода украинских войск пока нет ни в Артемовске (украинское название — Бахмут), ни в Марьинке, ни в Угледаре. ВСУ «упираются, не считая своих потерь».

Врио главы ДНР не стал говорить о возможных сроках взятия всей территории республики. «Пока трудно давать [прогнозы], ребята продвигаются насколько это возможно, в непростых условиях, но точные сроки вам никто не скажет», — пояснил он.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут в 89 км к северо-востоку от Донецка. Население города до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. 13 января Минобороны объявило о полном контроле над Соледаром, который расположен к северо-востоку от Артемовска. В начале февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в северной части Артемовска.

В середине февраля Пушилин сообщил об ожесточенных боях в районе населенного пункта Парасковиевка. Занятие этого поселка позволит перекрыть дорогу на Часов Яр — последний путь снабжения украинской группировки в Артемовске. Он также признал, что «пока нет перспектив того, что украинская армия будет сдавать позиции без боя».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут бороться за Артемовск столько, сколько смогут, и что его никто не собирается сдавать.