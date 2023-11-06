Минобороны отчиталось об уничтожении мест хранения морских дронов ВСУ

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В зоне военной операции уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны.

Места хранения были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике в 117 районах, отметили в ведомстве.

С начала военной операции на Украине российские власти не раз сообщали о попытках украинских военных атаковать Крым с помощью безэкипажных катеров.

30 октября Минобороны сообщило, что российские военные нанесли огневое поражение по району обнаружения двух безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.

За неделю в северной части Черного моря обнаружили три украинских безэкипажных катера, сообщает Минобороны. По ним нанесли «огневое поражение противодиверсионными ракетно-бомбовыми комплексами», уточнили в ведомстве.