Офис президента Украины объявил об увольнении Арестовича
В Офисе президента Украины удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об увольнении с должности внештатного советника, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет «Украинская правда».
Соответствующий приказ уже подписан, уточнил Никифоров.
Арестович попал в центр скандала после заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО. После этого советник несколько раз принес извинения за оглашение непроверенной информации.
«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия», — написал Арестович в своем телеграм-канале, подчеркнув, что совершил «серьезную ошибку» в прямом эфире.
Он также отметил, что его ошибка не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».
Днем 17 января он подал заявление об отставке
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