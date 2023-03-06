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Минобороны сообщило о визите Шойгу в Мариуполь

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал стройку объектов в Мариуполе
Министр обороны проинспектировал строительство новых объектов в городе, в том числе нового жилого микрорайона
Сергей Шойгу (справа)
Сергей Шойгу (справа) (Фото: Минобороны РФ)

Минобороны показало кадры визита Сергея Шойгу в Мариуполь. Как сообщила пресс-служба ведомства, там он «проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса».

«В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. Среди прочего Сергею Шойгу представили возведенные силами военных строителей многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о визите Шойгу в Мариуполь
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4 марта Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине. Накануне, 5 марта, Минобороны сообщало, что Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне военной операции на Украине.

Министр обороны не в первый раз посещает зону военной операции на Украине. 18 декабря 2022 года он в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проверил военную группировку, задействованную в проведении спецоперации. 22 декабря Сергей Шойгу вновь проинспектировал подразделения в зоне спецоперации (какие именно, не уточнялось). 17 января 2023 года он проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года. Бои за него продолжались почти три месяца. Назначенный властями ДНР глава мариупольской администрации Константин Иващенко в апреле 2022 года говорил, что 15–20% жилого фонда Мариуполя не подлежат восстановлению, а до 70% домов получили «те или иные разрушения». 

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Мариуполь Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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