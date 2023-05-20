Пригожин объявил о взятии Артемовска под полный контроль

Евгений Пригожин заявил, что с полудня 20 мая вагнеровцы полностью контролируют город, а с 25 мая ЧВК начнет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его структуры полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).

«20 мая, 23 года, 05.20.2023, сегодня, в 12 часов, полностью был взят Бахмут», — сказал он на видео, опубликованном его пресс-службой. По словам предпринимателя, операция по взятию города длилась 224 дня.

Российское Минобороны и власти Украины пока не комментировали слова Пригожина.

Бизнесмен заявил, что до 25 мая бойцы «Вагнера» осмотрят город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». С этого дня ЧВК будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», сказал он.

Пригожин поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, «которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию», а также президента Владимира Путина «за возможность и высокую честь защищать свою родину».

Суровикин — заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине. В начале мая Пригожин заявил, что ЧВК получила боевое распоряжение, по которому генерал стал отвечать за взаимодействие его структуры с Минобороны. В Кремле или военном ведомстве это не комментировали. Мизинцев занимал пост заместителя министра Сергея Шойгу по материально-техническому обеспечению. В конце апреля источники РБК сообщили, что он покинул этот пост, а на его место пришел Алексей Кузьменков.

Бои за Артемовск идут несколько месяцев, помимо сил ЧВК, в них участвуют военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. За это время Пригожин неоднократно жаловался на «снарядный голод», предупреждая, что это может привести к необходимости оставить город, передав позиции Минобороны. О готовности занять место ЧВК «Вагнер» в Артемовске заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

7 мая Пригожин заявил, что вагнеровцам пообещали дать боеприпасы, а отвечать за взаимодействие ЧВК с Минобороны будет Суровикин.

В последнее время бои шли в западной части Артемовска. 15 мая врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы заняли в городе ключевые высоты. Два дня спустя Минобороны заявило о занятии «более выгодного рубежа» в районе Артемовска. 18 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Россия усилила группировку войск в городе.