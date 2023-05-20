Пригожин объявил о взятии Артемовска под полный контроль

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Лавров заявил о попытке двойного сдерживания России и Китая на G7 Политика, 16:31
Пригожин заявил о планах вывести ЧВК «Вагнер» из Артемовска с 25 мая Политика, 16:22
Макрон заявил об уникальной возможности для Зеленского на саммите G7 Политика, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:08
«Локомотив» впервые за весеннюю часть сезона выиграл в матче без Дзюбы Спорт, 16:03
Зеленский призвал не допустить продления в ЕС ограничений на ввоз зерна Политика, 16:01
Пригожин объявил о взятии Артемовска под полный контроль Политика, 15:54
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Противники ареста «похитившей» сына Пашиняна вышли на акцию протеста Политика, 15:35
Дзюба вошел в число номинантов на приз лучшему игроку сезона РПЛ Спорт, 15:34
Генсек ООН не увидел мир на Украине «на ближайшем горизонте» Политика, 15:31
На авиабазе в Испании разбился истребитель F-18 Общество, 15:16
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 15:15
Зеленский впервые с начала боевых действий встретился с премьером Индии Политика, 15:14
Захарова сочла заявление США об F-16 попыткой ввести в заблуждение Политика, 15:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин объявил о взятии Артемовска под полный контроль

Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» полностью установили контроль над Артемовском
Евгений Пригожин заявил, что с полудня 20 мая вагнеровцы полностью контролируют город, а с 25 мая ЧВК начнет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его структуры полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).

«20 мая, 23 года, 05.20.2023, сегодня, в 12 часов, полностью был взят Бахмут», — сказал он на видео, опубликованном его пресс-службой. По словам предпринимателя, операция по взятию города длилась 224 дня.

Российское Минобороны и власти Украины пока не комментировали слова Пригожина.

Бизнесмен заявил, что до 25 мая бойцы «Вагнера» осмотрят город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». С этого дня ЧВК будет выводить свои подразделения «на отдых и переподготовку», сказал он.

Пригожин поблагодарил генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, «которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию», а также президента Владимира Путина «за возможность и высокую честь защищать свою родину».

Суровикин — заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине. В начале мая Пригожин заявил, что ЧВК получила боевое распоряжение, по которому генерал стал отвечать за взаимодействие его структуры с Минобороны. В Кремле или военном ведомстве это не комментировали. Мизинцев занимал пост заместителя министра Сергея Шойгу по материально-техническому обеспечению. В конце апреля источники РБК сообщили, что он покинул этот пост, а на его место пришел Алексей Кузьменков.

Читайте на РБК Pro
Как «взломанный сон» увеличит креативность в три раза
Не сыграть в ящик: как продлить жизнь себе и близким
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать
Мир стал больше экономить, но не на роскоши. Как это учесть инвесторам

Бои за Артемовск идут несколько месяцев, помимо сил ЧВК, в них участвуют военнослужащие ВДВ и штурмовые отряды. За это время Пригожин неоднократно жаловался на «снарядный голод», предупреждая, что это может привести к необходимости оставить город, передав позиции Минобороны. О готовности занять место ЧВК «Вагнер» в Артемовске заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

7 мая Пригожин заявил, что вагнеровцам пообещали дать боеприпасы, а отвечать за взаимодействие ЧВК с Минобороны будет Суровикин.

В последнее время бои шли в западной части Артемовска. 15 мая врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские силы заняли в городе ключевые высоты. Два дня спустя Минобороны заявило о занятии «более выгодного рубежа» в районе Артемовска. 18 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Россия усилила группировку войск в городе.

Теги
Персоны
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут)
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Пушилин заявил об «исчерпывающих мерах» против прорыва ВСУ в Артемовске
Политика
Пушилин назвал оставшуюся под контролем Украины часть Артемовска
Политика
Пригожин ответил на слова генерала о 15 годах за переход из армии в ЧВК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter