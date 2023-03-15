В Минобороны заявили о взятии под контроль части промзоны под Купянском

Шесть российских штурмовых групп «овладели тремя ангарами» в промзоне на купянском направлении, рассказал глава пресс-центра группировки «Запад». По его данным, также была уничтожена украинская ДРГ

На купянском направлении штурмовые группы российских сил взяли под контроль часть промзоны, а также уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинской стороны и сорвали переброску резервов в районе Синьковки в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» вооруженных сил России Сергей Зыбинский. Видео его заявления публикует «РИА Новости».

«На купянском направлении подразделения шестой общевойсковой армии силами шести штурмовых групп к исходу дня взяли под контроль часть промзоны, овладев тремя ангарами», — уточнил он.

Близ Синьковки обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), ее члены погибли, добавил Зыбинский. По его данным, сорваны три попытки ВСУ перебросить резервы в этом регионе.

Купянск расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма и в 50 км к востоку от Балаклеи. Это административный центр Купянского района и один из крупнейших населенных пунктов региона. В Купянске находится крупный железнодорожный узел.

Россия утратила контроль над Купянском в сентябре, когда Минобороны объявило о решении перегруппировать войска в районе Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».

По данным Минобороны на 14 марта, за сутки на купянском направлении украинская армия потеряла до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну противотанковая пушка МТ-12.