Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ близ Артемовска
Минобороны: отражены атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении
Все атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении отражены, прорывов обороны российских войск не допущено. Об этом сообщает Министерство обороны.
Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые отряды вместе с ВДВ ведут бои за западные кварталы Артемовска (украинское название Бахмут). Атаки ВСУ происходили на севере и к югу от города.
Накануне оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль одного квартала в северо-западной части Артемовска. Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж около Берховского водохранилища с «учетом выгодных условий». Водохранилище находится севернее Артемовска.