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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ близ Артемовска

Минобороны: отражены атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении
Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters
Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Все атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении отражены, прорывов обороны российских войск не допущено. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые отряды вместе с ВДВ ведут бои за западные кварталы Артемовска (украинское название Бахмут). Атаки ВСУ происходили на севере и к югу от города.

Накануне оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль одного квартала в северо-западной части Артемовска. Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж около Берховского водохранилища с «учетом выгодных условий». Водохранилище находится севернее Артемовска.

Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ близ Артемовска
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ близ Артемовска

Теги
Минобороны ВСУ Артёмовск (Бахмут) Украина Военная операция на Украине
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