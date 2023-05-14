Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ близ Артемовска

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Все атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении отражены, прорывов обороны российских войск не допущено. Об этом сообщает Министерство обороны.

Как рассказали в военном ведомстве, штурмовые отряды вместе с ВДВ ведут бои за западные кварталы Артемовска (украинское название Бахмут). Атаки ВСУ происходили на севере и к югу от города.

Накануне оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль одного квартала в северо-западной части Артемовска. Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные «с целью повышения устойчивости обороны» заняли рубеж около Берховского водохранилища с «учетом выгодных условий». Водохранилище находится севернее Артемовска.