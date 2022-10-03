Что известно о регионах, присоединяющихся к России

В понедельник Госдума рассмотрит договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Что известно об этих территориях — в материале РБК

ДНР

Площадь: 26,5 тыс. кв. км (площадь Донецкой области, в границах которой в феврале Россия признала ДНР). По состоянию на 10 сентября штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что союзные силы взяли под контроль 277 населенных пунктов.

Население: 2,2 млн человек, по данным Государственной службы статистики ДНР на 1 марта 2022 года (население Донецкой области госслужба статистики Украины на 1 января оценивала в 4 млн человек).

Экономика: внутренний региональный продукт (ВРП) Донецкой области в 2020 году украинская госслужба статистики оценивала в 551,4 млрд руб. (206,3 млрд гривен; пересчитано по среднегодовому курсу ЦБ 2020 года, 10 грн - 26,73 руб.). Среди подконтрольных населенных пунктов Мариуполь (с мая) — крупный промышленный и портовый город.

ЛНР

Площадь: 26,7 тыс. кв. км (площадь Луганской области, в границах которой в феврале Россия признала ЛНР). Полностью контролируется союзными силами с июля.

Население: на 1 января 2022 года Госкомстат ЛНР оценивал население республики в 1,4 млн человек (на тот момент под контролем ЛНР фактически находилась только часть Луганской области, население которой украинская госслужба статистики на начало года оценивала в 2,1 млн человек). Последние доступные данные Госкомстата ЛНР датируются 1 мая 2022 года и имеют значительное число пробелов по районам, из-за которых общая численность населения ЛНР в документе не представлена.

По данным УВКБ ООН (Агентства по делам беженцев) на 20 сентября, в России находятся около 2,7 млн беженцев. Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию началась 18 февраля.

Экономика: 115,5 млрд руб. — ВРП Луганской области в 2020 году, по данным украинской госслужбы статистики (43,2 млрд грн; пересчитано по среднегодовому курсу ЦБ 2020 года). Среди крупных предприятий — Лисичанский НПЗ, который был законсервирован в 2014 году. В Луганске находится Луганский тепловозостроительный завод (принадлежал ТМХ), более пяти лет назад прекратил выпуск локомотивов из-за конфликта на востоке Украины.

Экономика республик Донбасса основана прежде всего на промышленности — это металлургия, добыча угля и электроэнергия — а также на сельском хозяйстве. В Донбассе добывается 23-24 млн т угля в год, приводила оценку «Российская газета». Это коксующийся уголь (используется в металлургии), энергетический уголь (для выработки электричества) и антрацит (часто используется в химпроме). На основе данных от 2013 года «РИА Новости» приводили оценку ВРП республик Донбасса в 1,5-2 трлн руб. В 2021 году Владимир Путин облегчил торговлю России с ЛНР и ДНР, исключив их товары из режима санкций против Украины.

Запорожская область

Площадь: 27,2 тыс. кв. км*. Как уточняли в областной военно-гражданской администрации (ВГА), голосование проходило на подконтрольной территории. На конец августа речь шла о более чем 70% площади, приводил оценку ТАСС. Областной центр — Запорожье — под контролем Киева. В ВГА заявили, что после вхождения в состав России временной столицей региона станет Мелитополь.

Население: 1,63 млн человек*.

* По данным, которые приводятся на сайте военно-гражданской администрации.

Экономика: 447,1 млрд руб. — ВРП в 2020 году по данным украинской госслужбы статистики (167,3 млрд грн; пересчитано по среднегодовому курсу ЦБ 2020 года). В областном центре Запорожской области, городе Запорожье (контролируется киевскими властями), находится центр украинского моторостроения — предприятие «Мотор Сич». Двигателями его производства оснащены самолеты Бе-200, Ан-148, Ан-124, вертолеты разных типов, которые эксплуатируют в том числе российские силовые ведомства. Также в Запорожье находится автозавод. В местной ВГА говорили о планах производства машин под брендом «Запорожец».

На территории региона, в Энергодаре, находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная энергостанция в Европе. С лета власти подконтрольной России части области регулярно сообщают об обстрелах станции со стороны ВСУ. 21 сентября в ВГА сообщили о нарушении работы системы охлаждения станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о работе над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Херсонская область

Площадь: 28,5 тыс. кв. км*. По данным ВГА, под контролем союзных сил находится 95% территории области. Также в военно-гражданской администрации заявили, что жители нескольких населенных пунктов Николаевской области попросили присоединить их к Херсонской перед референдумом. 23 августа Минобороны отчитывалось о взятии под контроль 12 кв. км Николаевской области.

Население: 963 тыс. человек*.

* По данным, которые приводятся на сайте военно-гражданской администрации.

Экономика: 183 млрд руб. — ВРП в 2020 году по данным украинской госслужбы статистики (68,5 млрд грн; по среднегодовому курсу ЦБ 2020 года). В 2020 году пищевые продукты составляли 39,3% объема реализованной промышленной продукции, еще 34,3% приходились на поставки электроэнергии, газа. На территории области находится почти 2 млн га сельскохозяйственных угодий — это самая большая площадь пахотных земель на Украине. В общей площади сельхозугодий Херсонской области около 1,8 млн га приходится на пашню, остальные земли занимают сады, виноградники и другие многолетние насаждения, сенокосы, пастбища.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства основная доля в Херсонской области приходится на растениеводство. В области выращиваются зерновые, подсолнечник, соя, рапс. В 2022 году в Херсонской области планировали собрать 1,5 млн т зерна (на конец августа было убрано более 1 млн т). Для сравнения, украинская зерновая ассоциация в июне прогнозировала, что весь урожай зерна на Украине в 2022 году будет на уровне около 66,5 млн т. По сравнению с 2021 годом урожай в Херсонской области снизится: по данным Государственной службы статистики Украины, которую приводили отраслевые СМИ, в 2021 году в регионе было собрано 3,59 млн т зерна.

В составе Украины Херсонская область была одним из крупнейших регионов-производителей овощей и бахчевых культур. На территории региона выращиваются, в частности, помидоры, капуста, лук, сладкий перец, баклажаны. В конце июня власти Херсонской области сообщали о намерении поставить часть урожая в Россию.