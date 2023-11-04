 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные России ударили по арсеналу боеприпасов ВСУ в Черниговской области

Минобороны: военные поразили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по арсеналу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе военной операции.

«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В районе населенного пункта Серебрянка в ДНР российские войска ударили по командно-наблюдательному пункту механизированной бригады ВСУ. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, а также беспилотниками, артиллеристами и ракетными войсками России «нанесено поражение живой силе и военной технике» Украины в 118 районах.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли до 125 солдат на купянском направлении за 3 ноября. По его словам, российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских военных в районе Тимковки и скоплению военной техники в районе Ивановки и Синьковки.

2 ноября Минобороны сообщило, что российские военные сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении, в частности в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Работино находится в центре Запорожской области, на пути из города Орехова, контролируемого Украиной, в Токмак, подконтрольный России.

Читайте на РБК Pro
«Антикитай». Почему у Индии не получится экономического чуда
Экономика США растет. Почему это не радует инвесторов — The Economist
Как замедлить старение. План тренировок для тех, кому за 50
США и Канада: подробно о способах получения ВНЖ и гражданства для россиян
Теги
Минобороны Черниговская область ВСУ Украина
Материалы по теме
Посол России увидел отказ Австрии от нейтралитета по Украине
Политика
Минобороны назвало потери ВСУ на купянском направлении
Политика
Россия и Сан-Томе и Принсипи подпишут соглашение о военном сотрудничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 16:00
Промоутер назвал дату следующего боя непобедимого россиянина Бивола Спорт, 15:40
Киносказка «По щучьему велению» заработала больше 1 млрд руб. Технологии и медиа, 15:32
Военные России ударили по арсеналу боеприпасов ВСУ в Черниговской области Политика, 15:27
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:23
Эрдоган объявил, что списал Нетаньяху со счетов Политика, 15:22
«Бэкап» цивилизации и крипта: чем завершился суд над основателем FTX Pro, 15:05
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Тренер хоккейного «Спартака» рассказал о переговорах с Ковальчуком Спорт, 15:00
Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве Общество, 14:58
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 14:44
Чемпион Европы по биатлону попал в реанимацию с пулевым ранением Спорт, 14:39
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве пристава Общество, 14:34
Патрушев назвал Россию лидером в сфере ракетно-ядерного оружия Политика, 14:30
Эрдоган заявил о пошатнувшемся доверии Турции к ЕС Политика, 14:27