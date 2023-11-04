Военные России ударили по арсеналу боеприпасов ВСУ в Черниговской области

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Российские военные нанесли удар по арсеналу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе военной операции.

«В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В районе населенного пункта Серебрянка в ДНР российские войска ударили по командно-наблюдательному пункту механизированной бригады ВСУ. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, а также беспилотниками, артиллеристами и ракетными войсками России «нанесено поражение живой силе и военной технике» Украины в 118 районах.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ потеряли до 125 солдат на купянском направлении за 3 ноября. По его словам, российская авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских военных в районе Тимковки и скоплению военной техники в районе Ивановки и Синьковки.

2 ноября Минобороны сообщило, что российские военные сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении, в частности в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Работино находится в центре Запорожской области, на пути из города Орехова, контролируемого Украиной, в Токмак, подконтрольный России.