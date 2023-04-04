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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны: военные уничтожили склады боеприпасов в ДНР, Харьковской и Запорожской области
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российские военные уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. В районе Константиновки в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского оружия.

Средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили три беспилотника в ДНР и Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены:

  • 405 самолетов,
  • 228 вертолетов,
  • 3651 беспилотный летательный аппарат,
  • 415 зенитных ракетных комплексов,
  • 8534 танка и других боевых бронированных машин,
  • 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня,
  • 4501 орудие полевой артиллерии и миномет
  • 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

В декабре 2022 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели.

Минобороны заявило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ
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Таковыми он назвал:

  • любые действующие войска противника;
  • любая военная и вспомогательная техника;
  • любые военные объекты, а также гражданская инфраструктура, «способствующая достижению военных целей», в частности мосты, станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, «хотя бы частично исполняющие военные заказы»;
  • военно-политическое руководство страны-противника;
  • вооруженные силы вступивших в войну союзников противника и расположенные на их территории объекты.

При этом Медведев задался вопросом, можно ли «гибридную войну, де-факто объявленную нашей стране НАТО», расценивать как вступление альянса в войну против России, а поставки вооружений на Украину — нападением на Россию.
«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе», — заключил замглавы Совбеза.

Теги
Минобороны Харьковская область Херсонская область Запорожская область ДНР
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Читать
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