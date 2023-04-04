Минобороны заявило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ

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Российские военные уничтожили три склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. В районе Константиновки в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского оружия.

Средства ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили три беспилотника в ДНР и Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожены:

405 самолетов,

228 вертолетов,

3651 беспилотный летательный аппарат,

415 зенитных ракетных комплексов,

8534 танка и других боевых бронированных машин,

1078 боевых машин реактивных систем залпового огня,

4501 орудие полевой артиллерии и миномет

9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

В декабре 2022 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев перечислил законные военные цели.

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Таковыми он назвал:

любые действующие войска противника;

любая военная и вспомогательная техника;

любые военные объекты, а также гражданская инфраструктура, «способствующая достижению военных целей», в частности мосты, станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, «хотя бы частично исполняющие военные заказы»;

военно-политическое руководство страны-противника;

вооруженные силы вступивших в войну союзников противника и расположенные на их территории объекты.

При этом Медведев задался вопросом, можно ли «гибридную войну, де-факто объявленную нашей стране НАТО», расценивать как вступление альянса в войну против России, а поставки вооружений на Украину — нападением на Россию.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе», — заключил замглавы Совбеза.