Киев объявил о возвращении 45 украинских военных в рамках обмена
Минобороны 6 мая сообщило о возвращении из украинского плена 3 летчиков ВКС
Украина возвращает 45 военнослужащих в рамках нового обмена пленными, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале.
Речь, по его словам, идет о 35 рядовых и 10 офицерах подразделения Национальной гвардии страны. Среди них - 42 мужчины и три женщины, добавил он.
В числе украинцев, которые включены в этот обмен, Ермак назвал военнослужащего, попавшего в плен во второй раз.
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