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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил о 410 тыс. новых контрактников в 2023 году

Медведев: с начала года в армию на контракт приняли 410 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 1 января в армию на контракт приняли около 410 тыс. человек, заявил зампред Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тыс. человек. Эта работа — по привлечению военнослужащих по контракту — будет продолжена и в следующем году», — сказал он на совещании по время посещения полигона Алабино.

Экс-президент также заявил о «кратном» росте производства вооружений, военной техники, специальной техники и средств поражения. «Возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень», — отметил он.

В конце октября Медведев сообщил, что с начала 2023 года на военную службу по контракту поступили около 305 тыс. человек. Еще 80 тыс. пришли в армию добровольцами. По его словам, каждый день контракт на военную службу заключают более 1,6 тыс. человек.

На фоне военной операции на Украине в законодательство, касающееся службы по контракту, за последнее время был внесен ряд изменений. Теперь стать контрактниками могут граждане с судимостью (норма распространяется на период мобилизации или военного положения) и лица с категорией воинского учета «В» (ограниченно годен).

Также был отменен верхний возрастной предел для тех, кто хочет служить по контракту. Для иностранцев, которые решили пойти на службу в российскую армию, упростили получение гражданства.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев контракт российские военные
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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