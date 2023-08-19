Минобороны сообщило об отражении атаки дронов на Москву

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Российские силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский дрон, направлявшийся в сторону Москвы, тот упал недалеко от подмосковного Путилково, сообщили в Минобороны.

«Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Еще один дрон был сбит над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

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