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Минобороны обвинило ВСУ в ударе кассетными боеприпасами по военкорам

Минобороны: военкор «РИА Новости» Журавлев погиб при обстреле кассетными боеприпасами ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Ростислав Журавлев
Ростислав Журавлев (Фото: nezhurka / Telegram)

Вооруженные силы Украины нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов «Известий» и «РИА Новости» в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

В результате ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста, их эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны, угрозы их жизни нет. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб от полученных ранений.

В Минобороны отметили, что журналисты готовили в Запорожской области материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов.

«РИА Новости» сообщало, что ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки. Михальчевского везут в Мелитополь, если позволит его состояние, то его перевезут на лечение в Крым, сообщает агентство со ссылкой на советника главы республики.

Газета «Известия» пишет, что при обстреле также пострадали корреспондент издания Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков: у Польшакова четыре осколочных ранения, одно из которых навылет; у Шикова осколки в мягких тканях и небольшой перелом тазобедренных костей.

Минобороны обвинило ВСУ в ударе кассетными боеприпасами по военкорам
Минобороны обвинило ВСУ в ударе кассетными боеприпасами по военкорам

Теги
Минобороны Запорожская область журналисты кассетные боеприпасы
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