Шойгу заявил об уничтожении комплекса Patriot в Киеве «за последние дни»

Шойгу не уточнил, когда именно был уничтожен комплекс. Ранее об уничтожении ЗРК Patriot под Киевом Минобороны сообщало 16 мая

ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Российские военные в последние дни уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении Patriot в Киеве 16 мая, тогда был нанесен удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Reuters со ссылкой на американского чиновника позднее написал, что американской системе ПВО, скорее всего, был причинен ущерб, но она не была уничтожена.

На следующий день Минобороны России опубликовало новое заявление, в котором говорилось, что ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве «поражены и полностью уничтожены» многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot. 18 мая Пентагон заявил, что поврежденный в результате российского удара зенитный ракетный комплекс Patriot на Украине починили и вернули в строй.

29 мая Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что по украинским аэродромам нанесли удар, были поражены хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ. Об ударах по военным объектам в Хмельницкой области ранее сообщали местные власти. Во время него были «выведены из строя пять летательных аппаратов», а после удара тушили пожары на складах горюче-смазочных материалов и хранения «боевых материальных ценностей».



В Киеве утром 29 мая произошли взрывы, работала ПВО. В Оболонском районе на проезжую часть упали обломки ракеты. Падение обломков зафиксировали и в Подольском районе.

