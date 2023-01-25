Байден объявил о поставках танков Abrams Украине

ВСУ получат 31 танк Abrams, это эквивалентно одному украинскому батальону, сообщил президент США Джо Байден. Вскоре Вашингтон начнет обучать украинских военных. Поставки займут некоторое время

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США поставят Украине 31 танк Abrams, заявил американский президент Джо Байден, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

По словам Байдена, такое количество эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Предпринять этот шаг рекомендовал глава Пентагона Ллойд Остин, поскольку это «повысит способность Украины защищать свою территорию и достичь стратегических целей».

Байден заявил, что Abrams — «самые боеспособные танки в мире», но также они сложны в обслуживании. В связи с этим Вашингтон передаст Киеву необходимое оборудование и начнет подготовку украинских военных «как можно скорее». Американский лидер признал, что поставка танков на поле боя потребует времени.

Вашингтон отправит на Украину восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков, передает CNBC со ссылкой на чиновника администрации Байдена. Также Киев получит более 500 единиц бронетехники, заявил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух чиновников сообщил, что Белый дом завершает разработку планов по отправке примерно 30 танков Abrams на Украину. Источник агентства Reuters также рассказал, что Америка может поставить Украине около 30 танков Abrams в ближайшие месяцы.

Газета The Wall Street Journal писала, что это объявление станет частью широкой дипломатической договоренности Вашингтона и Берлина. По данным издания, она заключалась в том, что в случае отправки американских танков Германия согласится передать Киеву немецкие Leopard 2, а также одобрит реэкспорт этих танков, которые есть у Польши и других стран. 25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что ФРГ направит Киеву 14 своих танков Leopard 2 A6 и одобрит поставки такой техники Украине другими странами. Берлин долгое время говорил, что отказывается принимать подобные решения в одиночку.

О готовности передать Киеву Leopard сообщили также Польша и Норвегия. Норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам не уточнил количество и модификацию танков, которые может поставить страна, но отметил, что в королевстве есть модели Leopard 2А4. Всего, по данным кабмина ФРГ, Украина получит от Германии и союзников 112 танков. Ранее Великобритания пообещала передать Украине Challenger 2, а Франция — AMX-10 RC.

Власти России заявляют, что поставка такой техники Украине кардинально не изменит ход боевых действий, но может «затянуть ситуацию» в зоне военной операции.