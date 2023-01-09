Дмитрий Песков: в Кремле есть абсолютное доверие к информации Минобороны

В Кремле заявили об абсолютном доверии к сообщениям Минобороны

По словам Дмитрия Пескова, брифинги Игоря Конашенкова служат главным и полным источником информации о ходе специальной военной операции

Игорь Конашенков (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля «абсолютное доверие» к сообщениям Министерства обороны.

«В Кремле есть абсолютное доверие к информации Минобороны. Хочу напомнить слова президента, что главным и действительно полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является Минобороны, которое эту информацию распространяет во время брифингов моего коллеги генерала Конашенкова», — заявил Песков журналистам.

Накануне официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил об «операции возмездия» за удар ВСУ по Макеевке. Он утверждал, что в результате обстрела двух общежитий в Краматорске погибли более 600 украинских военнослужащих.

Украинская сторона сведения о гибели военных не подтверждала. Мэр Краматорска Александр Гончаркенко заявил, что в ночь на 8 января город был обстрелян.

Украинская армия нанесла удар по Макеевке в ночь на 1 января. По данным Минобороны, в результате попадания ракет, выпущенных из комплексов HIMARS, погибли 89 военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что 60–70 военнослужащих из этого региона, получивших ранения при ударе в Макеевке, будут отправлены на лечение на родину.