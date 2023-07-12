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Минобороны сообщило о российских штурмовых группах у моста в Херсоне

Минобороны: российские штурмовые группы ведут разведку на островах у Антоновского моста
Штурмовые группы ВС России ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста. В начале июля российские военные уничтожили высадившихся на острове Антоновский у моста подразделения ВСУ
Вид на Антоновский мост
Вид на Антоновский мост (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Российские штурмовые группы ведут разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста около города Херсон. Об этом сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Антоновский мост соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области, которая находится под контролем России.

В конце прошлого месяца врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о попытках ВСУ переправиться с левого на правый берег Днепра после высадки у Антоновского моста. При этом он опровергал данные о создании украинскими военными плацдарма у моста.

Сальдо 1 июля заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста.

Минобороны России 2 июля сообщило о высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста подразделениях украинской армии. В ведомстве заявили, что российские военные их уничтожили.

В ноябре 2024 года два пролета Антоновского моста были разрушены. В тот же день Минобороны заявило о выводе войск из Херсона, который был занят с марта прошлого года и по итогам референдума вместе с Херсонской областью вошел в состав России. Москва объяснила уход из Херсона необходимостью сохранить боеспособностью армии и жизни солдат.

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В сводке Минобороны 12 июля также говорится, что на херсонском направлении было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и две артиллерийские системы М777 американского производства.

В Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, в Одесской области — склады топлива для украинской военной техники.

У населенного пункта Черевковка ДНР был сбит в воздухе вертолет Ми-24 ВС Украины.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минобороны ВС России Антоновский мост Херсонская область
Материалы по теме
Минобороны заявило об уничтожении подразделений ВСУ у Антоновского моста
Политика
Сальдо заявил об «окончательной зачистке» территории у Антоновского моста
Политика
Херсонские власти опровергли данные о плацдарме ВСУ у Антоновского моста
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