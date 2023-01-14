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В Днепре после взрыва частично обрушилась жилая многоэтажка

Зеленский: в Днепре после взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом
О массированной ракетной атаке и работе систем ПВО на Украине ранее сообщили в офисе украинского президента. По словам Зеленского, одна из ракет попала в жилой дом в Днепре. Глава местной администрации сообщил о пяти погибших
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В городе Днепр (бывший Днепропетровск) в результате взрыва разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, в дом попала ракета. «Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают», — написал он.

Как уточнил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по состоянию на 19:40 (20:40 мск) из-за обрушения здания погибли не менее пяти человек, пострадали еще 60 человек, из которых 12 — дети. Мэр Днепра Борис Филатов сказал, что в результате обстрела был обесточен район города.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «1+1» заявил, что всего в доме проживало около 1,7 тыс. человек, а в разрушенном подъезде — около 200 человек. 

В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о роботе ПВО и авиации, которые отражали ракетные удары. «Страна.ua» и УНИАН сообщали, что взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях.

Позже министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате атаки были поражены объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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После начала российской спецоперации на Украине в украинских городах регулярно объявляется воздушная тревога. Также с 10 октября Москва начала наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

Власти России неоднократно подчеркивали, что российские военные в ходе спецоперации не наносят удары по гражданским целям и стараются беречь жизни мирных жителей.

В Днепре после взрыва частично обрушилась жилая многоэтажка
В Днепре после взрыва частично обрушилась жилая многоэтажка

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Днепр Военная операция на Украине жилой дом Украина
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