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«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»

«Транснефть»: на нефтепроводе «Дружба» была попытка теракта, никто не пострадал
В результате теракта никто не пострадал, сообщили в «Транснефти». За последние участок «Дружбы» в Брянской области подвергся обстрелу и атаке беспилотников, сообщали компания и власти. Рядом с ним также находили самодельные бомбы
«Транснефть» TRNFP ₽118 800 +2,02% Купить
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Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

На наливном пункте «Брянск» на нефтепроводе «Дружба» была совершена попытка теракта, сообщили ТАСС в «Транснефти».

По словам представителя компании Игоря Демина, инцидент произошел ранним утром 10 мая.

«В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы», — сказал он.

Ранее о том, что нефтепровод был атакован, сообщал телеграм-канал Baza. По его информации, наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел, удары пришлись по трем пустым резервуарам.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

За последние месяцы участки нефтепровода «Дружба» в Брянской области неоднократно подвергались атакам. Как сообщала «Транснефть», в начале февраля нефтеперекачивающую станцию Новозыбково пытались обстрелять ВСУ, тогда никто не пострадал.

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В середине марта у нефтепровода два раза находили самодельные бомбы. В том же месяце губернатор Александр Богомаз сообщал об атаке беспилотников на НПС «Новозыбков». По его словам, пострадавших не было. По факту случившегося СК начал расследование.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Транснефть теракт нефтепровод «Дружба» Брянск
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