Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29
Минобороны: силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
Истребитель МиГ-29
Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево в ДНР, сообщило Минобороны.
Помимо этого, перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS. За сутки в зоне военной операции сбили также 38 беспилотников, это произошло в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области.
7 ноября Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских самолета: МиГ-29 в районе поселка Роскошное ДНР и Су-27 в районе села Бригадировка Харьковской области.
Тогда же Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки 17 беспилотников самолетного типа. Девять из них были уничтожены, остальные восемь перехвачены над Черным морем и Крымом.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке в Нахимовском районе на севере города, после чего начался небольшой пожар. Помимо этого, один из жителей Орловки пострадал, мужчина получил перелом.