Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Wikimedia Commons )

Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево в ДНР, сообщило Минобороны.

Помимо этого, перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS. За сутки в зоне военной операции сбили также 38 беспилотников, это произошло в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области.

7 ноября Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских самолета: МиГ-29 в районе поселка Роскошное ДНР и Су-27 в районе села Бригадировка Харьковской области.