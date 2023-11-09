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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

Минобороны: силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР
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Военная операция на Украине
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Wikimedia Commons )

Силы ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево в ДНР, сообщило Минобороны.

Помимо этого, перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS. За сутки в зоне военной операции сбили также 38 беспилотников, это произошло в Харьковской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области.

7 ноября Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских самолета: МиГ-29 в районе поселка Роскошное ДНР и Су-27 в районе села Бригадировка Харьковской области.



Тогда же Минобороны отчиталось о пресечении попытки атаки 17 беспилотников самолетного типа. Девять из них были уничтожены, остальные восемь перехвачены над Черным морем и Крымом.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, обломки одного из сбитых дронов упали на крышу частного дома в Андреевке в Нахимовском районе на севере города, после чего начался небольшой пожар. Помимо этого, один из жителей Орловки пострадал, мужчина получил перелом.

Теги
ДНР Украина самолет ПВО
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