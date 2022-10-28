В Херсонской области завершили эвакуацию
Стремоусов: эвакуация жителей правого берега Днепра в Херсонской области завершилась
По словам Стремоусова, эвакуация не была принудительной, это была возможность для мирных граждан оказаться вне зоны обстрелов
Организованная эвакуация жителей с правого берега Херсонской области, в том числе из областного центра, завершена, сообщил ТАСС замглавы региона Кирилл Стремоусов.
«Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов», — сказал он.
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