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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы, работают системы ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в трех южных областях Украины. В ВСУ сообщили о работе ПВО над Одесской областью. «Страна.ua» пишет, что взрывы раздались в городе Южный
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одесской области спустя около получаса после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, работают системы ПВО, сообщили Воздушные силы Украины.

По данным «Страна.ua», взрывы раздались в городе Южный. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Южный находится на побережье Черного моря, градообразующее предприятие города — порт. Во время действия зерновой сделки из Южного выходили корабли с украинской агропродукцией (а также из Одессы и Черноморска), но спустя год Россия отказалась продлевать сделку из-за невыполнения условий. Затем Киев начал отправлять корабли с зерном из этих портов без согласования с Москвой.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесская область взрывы ПВО Военная операция на Украине "Южный"
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