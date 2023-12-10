В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области спустя около получаса после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, работают системы ПВО, сообщили Воздушные силы Украины.
По данным «Страна.ua», взрывы раздались в городе Южный. Глава одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов оставаться в укрытиях.
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Южный находится на побережье Черного моря, градообразующее предприятие города — порт. Во время действия зерновой сделки из Южного выходили корабли с украинской агропродукцией (а также из Одессы и Черноморска), но спустя год Россия отказалась продлевать сделку из-за невыполнения условий. Затем Киев начал отправлять корабли с зерном из этих портов без согласования с Москвой.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.