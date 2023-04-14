Кремль ответил на вопрос о связи проверки флота с расширением НАТО

Дмитрий Песков назвал внезапную проверку флота «рутинной подготовкой армии и обычной практикой»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Внезапная проверка Тихоокеанского флота, о которой 14 апреля объявил министр обороны Сергей Шойгу — «обычная практика» и «рутинная подготовка армии», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это обычная практика. За последние годы они постоянно проводились для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил», — сказал он.

На уточняющий вопрос, связаны ли учения флота с расширением НАТО и разговорам о возможном включении в альянс Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Песков ответил, что «не связаны».

Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе в рамках внезапной проверки и приведен в высшую степень боеготовности. Военнослужащие должны отработать ракетные пуски по корабельным ударным группам и наземным объектам условного противника.

Как объяснил Шойгу, основной целью является проверить «способность Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений». Он уточнил, что речь идет в том числе об учениях по отражению высадки десанта в южной части Курильских островов, а также на Сахалине.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в свою очередь отметил, что в учениях примут в том числе силы ПВО, авиация и подводные лодки.

В начале этой недели США и Филиппины начали совместные учения в Тихом океане, в которых принимают участие более 17,5 тыс. человек. Ранее учения в водах недалеко от острова Тайвань провели вооруженные силы Китая.