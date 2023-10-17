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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала о тайной передаче Киеву ракет ATACMS

WSJ: США тайно передали Украине небольшое число ракет ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Attila Husejnow / Global Look Press
Фото: Attila Husejnow / Global Look Press

Украина за последние дни получила небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Собеседники издания уточнили, что ракеты были переданы Киеву тайно. 

В начале октября помощник американского министра обороны по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил о готовности Пентагона передать Украине ATACMS после того, как президент США Джо Байден даст на это свое согласие.

Россия осуждает любые поставки западного оружия Украине. В Москве считают, что они ведут к дальнейшей эскалации конфликта и не способны повлиять на исход спецоперации.

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Украина ракеты ATACMS ВСУ
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