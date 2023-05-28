Российские силы уничтожили две группы диверсантов в Харьковской области

Российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе сел Лиман Первый и Берестовое в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа», — уточнили там.

Кроме того, в районе сел Жовтневое Харьковской области и Зализный Мост Черниговской области были уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны Украины и подразделений «иностранного легиона».

Всего с начала военной операции на Украине российские военные уничтожили 429 самолетов, 235 вертолетов, 4,3 тыс. беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 9,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 4,9 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Под контролем российских сил находятся несколько населенных пунктов Харьковской области. В сентябре 2022 года Россия лишилась контроля над городами Балаклея и Изюм. В Минобороны тогда сообщали о перегруппировке войск для усиления на донецком направлении. В конце марта власти военно-гражданской администрации Харьковской области заявляли, что под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов.