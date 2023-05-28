Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Кеннеди Политика, 15:04
Гладков заявил о повреждении газопровода и ЛЭП в Белгородской области Политика, 15:02
Украинку освистали на «Ролан Гаррос» за отказ от рукопожатия с белоруской Спорт, 14:49
Российские силы уничтожили две группы диверсантов в Харьковской области Политика, 14:36
Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле Общество, 14:05
Лукашенко предложил «переживающим» за ядерное оружие союз Москвы и Минска Политика, 14:02
Мбаппе ударом мяча разбил нос болельщице. Видео Спорт, 13:38
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:36
Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали во втором туре выборов. Видео Политика, 13:29
Сестра Мирры Андреевой заменила Калинскую в основной сетке «Ролан Гаррос» Спорт, 13:13
Песков заявил об идущей против России «войне по всем фронтам» Политика, 13:12
Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма о смерти россиян Политика, 13:01
Английский клуб заработает рекордные деньги за победу в одном матче Спорт, 12:59
Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Политика, 12:51

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Российские силы уничтожили две группы диверсантов в Харьковской области

Минобороны сообщило об уничтожении пункта иностранных военных в Харьковской области

Российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе сел Лиман Первый и Берестовое в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа», — уточнили там.

Кроме того, в районе сел Жовтневое Харьковской области и Зализный Мост Черниговской области были уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны Украины и подразделений «иностранного легиона».

Всего с начала военной операции на Украине российские военные уничтожили 429 самолетов, 235 вертолетов, 4,3 тыс. беспилотников, 424 зенитных ракетных комплекса, 9,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 4,9 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Под контролем российских сил находятся несколько населенных пунктов Харьковской области. В сентябре 2022 года Россия лишилась контроля над городами Балаклея и Изюм. В Минобороны тогда сообщали о перегруппировке войск для усиления на донецком направлении. В конце марта власти военно-гражданской администрации Харьковской области заявляли, что под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов.

Российские силы уничтожили две группы диверсантов в Харьковской области
Российские силы уничтожили две группы диверсантов в Харьковской области

Читайте на РБК Pro
Власти контролируют все: что ждет российских бизнесменов в Белоруссии
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи
Теги
Минобороны Харьковская область диверсионная группа Украина

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Минобороны заявило о попытке прорыва ВСУ на двух направлениях
Политика
Минобороны сообщило об атаке на Су-25 и ордене для летчика
Политика
Российские войска взяли в плен две группы военных ВСУ под Белогоровкой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter