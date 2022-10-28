Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
Доклад Шойгу Путину об окончании частичной мобилизации в России. Видео Политика, 17:31
Путин поручил модернизировать работу военкоматов Политика, 17:27
Хинштейн исключил уголовные поправки к проекту о запрете пропаганды ЛГБТ Политика, 17:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка Технологии и медиа, 17:25
Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка 17:20
Шойгу доложил об отправке в зону боевых действий 82 тыс. мобилизованных Политика, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:16
Трамп заявил, что Twitter после покупки Маском «под вменяемым началом» Технологии и медиа, 17:15
Глава ЦБ посчитала ненужным административно ограничивать экспорт Экономика, 17:12
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации Политика, 17:12
Как удержаться на плаву в непростые времена: уроки истории Pro, 16:58
Глава Airbus усомнился в безопасности полетов самолетов в России Бизнес, 16:55
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Шойгу: в ходе мобилизации призваны 300 тыс. человек, дополнительного набора не планируется
Оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено, сообщил Шойгу. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

На просьбу Путина уточнить, как конкретно распределены призванные в рамках частичной мобилизации, министр сообщил, что из общего числа 218 тыс. человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тыс. — действует в составе боевых подразделений, сказал Шойгу. Президент на это отметил, что из общего числа в боевых действиях участвуют 41 тыс., остальные — «так или иначе проходят подготовку».

Оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено, добавил Шойгу. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Соответствующий указ подписал Путин. Число призываемых из запаса и сроки мобилизации в документе указаны не были. Кроме того, в нем был пропущен седьмой пункт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования. А о 300 тыс. резервистов, которых планируется призвать, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Читайте на РБК Pro
Как удаленно оформить карту за рубежом и не нарваться на мошенников
Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать
Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Как принцип «деньги любят тишину» мешает строить сильную компанию

О завершении частичной мобилизации Шойгу сообщил перед началом в России осеннего призыва. В этом году он начинается на месяц позже, 1 ноября, и продлится до 31 декабря. Срочников в зону проведения спецоперации отправлять не будут, заявил глава Минобороны.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
мобилизация частичная мобилизация Владимир Путин Сергей Шойгу Минобороны Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
ЦБ оценил эффект частичной мобилизации на рост цен
Экономика
Картаполов исключил мобилизацию в день возвращения со срочной службы
Политика
Клишас призвал привлекать к ответственности организаторов «облав»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter