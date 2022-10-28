Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено, сообщил Шойгу. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Задание по призыву 300 тыс. человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — сказал Шойгу.

На просьбу Путина уточнить, как конкретно распределены призванные в рамках частичной мобилизации, министр сообщил, что из общего числа 218 тыс. человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тыс. — действует в составе боевых подразделений, сказал Шойгу. Президент на это отметил, что из общего числа в боевых действиях участвуют 41 тыс., остальные — «так или иначе проходят подготовку».

Оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено, добавил Шойгу. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Соответствующий указ подписал Путин. Число призываемых из запаса и сроки мобилизации в документе указаны не были. Кроме того, в нем был пропущен седьмой пункт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования. А о 300 тыс. резервистов, которых планируется призвать, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

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О завершении частичной мобилизации Шойгу сообщил перед началом в России осеннего призыва. В этом году он начинается на месяц позже, 1 ноября, и продлится до 31 декабря. Срочников в зону проведения спецоперации отправлять не будут, заявил глава Минобороны.

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