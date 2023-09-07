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В Брянске при атаке беспилотника пострадал вокзал

Губернатор Богомаз: над Брянском сбит беспилотник, пострадал вокзал
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Военная операция на Украине
При падении обломков дрона повреждения получило здание вокзала и несколько автомобилей, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз

Над Брянском система ПВО сбила беспилотник, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он назвал произошедшее попыткой «атаки украинских террористов»

«В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Чуть позже Богомаз сообщил о еще одной попытке атаки, дрон был сбит на подлете к городу.

Минобороны тоже сообщает, что над Брянской областью в районе 06:30 мск пресечена атака беспилотника. Других деталей ведомство не приводит.

Минувшей ночью в российских регионах произошли еще несколько попыток атак беспилотников. Один дрон был уничтожен над Раменским районом Московской области, еще два — над Ростовом-на-Дону.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Брянск беспилотники Александр Богомаз Военная операция на Украине