Минобороны сообщило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов

Ночью на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги, в нескольких городах прогремели взрывы. Минобороны заявило об ударе по местам хранения боеприпасов

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Ночью российские Вооруженные силы нанесли удар по местам хранения боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявило Минобороны России в ежедневной сводке.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ночью на всей территории Украины звучали сирены воздушной тревоги, взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Харьковской области. Власти сообщали, что в украинской столице и Киевской области работала ПВО. По словам главы киевской военной администрации Сергея Попко, это была 13-я атака на город с начала мая.

За последние недели российское военное ведомство не раз сообщало о ночных ударах по объектам на территории Украины. Например, в ночь на 22 мая военные «нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам на аэродроме Днепр».