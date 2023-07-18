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Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве

Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве после объявления воздушной тревоги
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионах юго-востока Украины. Местные СМИ сообщают о «мощных» взрывах в крупнейших портовых городах Украины - Одессе и Николаеве
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве после объявления воздушной тревоги, сообщают ТСН и «Зеркало Недели». В настоящее время тревога объявлена в семи областях юго-востока Украины.

Одесса и Николаев — крупнейшие портовые города под контролем Украины. Из одесских портов, в частности, выходили суда в рамках зерновой сделки, срок которой истек 17 июля.

Последний раз о взрывах в Одессе украинские СМИ сообщали неделю назад — 11 июля. Минобороны России последний раз отчитывалось об ударе по городу 29 мая. Тогда военное ведомство сообщило об уничтожении корабли ВМС Украины «Юрий Олефиренко» в порту Одесса.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту осенью 2022 года. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако 9 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.

Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

В ночь на 17 июля Крымский мост вновь подвергся атаке: НАК сообщил об атаке украинских надводных беспилотников, начиненных взрывчаткой. Взрывом была повреждена автомобильная часть моста, погибли два человека. Путин пообещал ответить на подрыв моста. По его словам, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

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Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Николаев взрывы Военная операция на Украине Воздушная тревога
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