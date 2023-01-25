Посол России назвал опасным решение Германии передать Киеву танки Leopard

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
Курский губернатор назвал невысоким риск вторжения со стороны Украины Политика, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:16
В России вводится новая налоговая «упрощенка». Кому она не доступна Pro, 16:14
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 16:12
Ефимов сообщил о торгах на право реорганизации промзоны в Дегунине Город, 16:05
Посол России назвал опасным решение Германии передать Киеву танки Leopard Политика, 15:53
В школьную программу включат «Как закалялась сталь» и «Русский характер» Политика, 15:47
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Вы не выносите кофе или руколу: что это может говорить о вашем здоровье Pro, 15:47
ЛУКОЙЛ пригрозил судом после сообщений о поставках топлива Украине Бизнес, 15:46
В Казахстане прошли обыски и конфискации в нескольких криптообменниках Крипто, 15:40
Минобороны заявило об уничтожении немецких САУ на купянском направлении Политика, 15:40
На Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей стране Политика, 15:38
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:37
Путин назвал целью спецоперации защиту людей «исторической России» Политика, 15:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Посол России назвал опасным решение Германии передать Киеву танки Leopard

Посол России в ФРГ: поставка Украине танков Leopard переводит конфликт «на новый уровень»
Передача Киеву немецких танков противоречит заявлениям Берлина о нежелании втягиваться в конфликт, страны Запада настроены на «перманентную эскалацию» и «неограниченную накачку» Украины оружием, считает дипломат
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

Решение властей Германии отправить Украине танки Leopard «крайне опасно», оно переводит конфликт «на новый уровень противостояния» и противоречит заявлениям Берлина о нежелании втягиваться в него, считает посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По мнению дипломата, Берлин и его союзники «не заинтересованы в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроены на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями». «Красные линии» остались в прошлом», — заявил посол.

Нечаев обвинил власти Германии в отказе от «признания исторической ответственности <...> за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны». Посол заявил, что отправка немецких танков Украине «неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения».

25 января Берлин после долгих колебаний объявил, что одобрил отправку Киеву 14 танков Leopard 2 A6, а также разрешил их реэкспорт другим странам (европейским государствам, у которых на вооружении есть эта техника, нужно разрешение Берлина, так как танки произведены на мюнхенском концерне Krauss-Maffei Wegmann). Цель состоит в том, чтобы быстро создать два батальона с танками, сообщил канцлер Олаф Шольц. В Германии вскоре начнется обучение украинских военнослужащих в Германии, и Берлин также предоставит боеприпасы и техническое обеспечение.

Разрешения Берлина на отправку танков просила Польша. После объявления властей ФРГ польский премьер Матеуш Моравецкий в своем Twitter поблагодарил Шольца, назвав это решение «большим шагом к тому, чтобы остановить Россию». Одобрил действия Берлина и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Лондон ранее пообещал передать Киеву эскадрон танков Challenger 2, состоящий из 14 машин.

В Кремле считают, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской военной операции. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, западные аналитики делают ошибку, когда говорят, что поставки оружия помогут обеспечить безопасность континента, это «абсурдное убеждение» только приводит к продолжению «страшного периода», Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что сама по себе отправка Leopard 2 Киеву кардинально не изменит ситуацию на поле боя, но опасения может вызвать подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной.

Читайте на РБК Pro
Главный секрет переговоров, который вам никто не откроет
Что будет с акциями США в 2023-м году: прогноз стратегов с Уолл-стрит
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
посол России Германия танк Leopard Олаф Шольц Военная операция на Украине
Материалы по теме
Картаполов оценил последствия поставок танков Leopard Украине
Политика
Spiegel узнал о согласии Германии передать танки Leopard 2 Украине
Политика
Кремль увидел риск продолжения «страшного периода» из-за ошибок Запада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter