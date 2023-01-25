Посол России назвал опасным решение Германии передать Киеву танки Leopard
Решение властей Германии отправить Украине танки Leopard «крайне опасно», оно переводит конфликт «на новый уровень противостояния» и противоречит заявлениям Берлина о нежелании втягиваться в него, считает посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
По мнению дипломата, Берлин и его союзники «не заинтересованы в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроены на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями». «Красные линии» остались в прошлом», — заявил посол.
Нечаев обвинил власти Германии в отказе от «признания исторической ответственности <...> за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны». Посол заявил, что отправка немецких танков Украине «неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения».
25 января Берлин после долгих колебаний объявил, что одобрил отправку Киеву 14 танков Leopard 2 A6, а также разрешил их реэкспорт другим странам (европейским государствам, у которых на вооружении есть эта техника, нужно разрешение Берлина, так как танки произведены на мюнхенском концерне Krauss-Maffei Wegmann). Цель состоит в том, чтобы быстро создать два батальона с танками, сообщил канцлер Олаф Шольц. В Германии вскоре начнется обучение украинских военнослужащих в Германии, и Берлин также предоставит боеприпасы и техническое обеспечение.
Разрешения Берлина на отправку танков просила Польша. После объявления властей ФРГ польский премьер Матеуш Моравецкий в своем Twitter поблагодарил Шольца, назвав это решение «большим шагом к тому, чтобы остановить Россию». Одобрил действия Берлина и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Лондон ранее пообещал передать Киеву эскадрон танков Challenger 2, состоящий из 14 машин.
В Кремле считают, что передача танков «добавит проблем» Украине, но не помешает достижению целей российской военной операции. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, западные аналитики делают ошибку, когда говорят, что поставки оружия помогут обеспечить безопасность континента, это «абсурдное убеждение» только приводит к продолжению «страшного периода», Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что сама по себе отправка Leopard 2 Киеву кардинально не изменит ситуацию на поле боя, но опасения может вызвать подготовка новых частей в Польше или на Западной Украине для участия в боях весной.