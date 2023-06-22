В Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, власти предупреждают об угрозе применения баллистического оружия. СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Кривом Роге, а также в Кировоградской и Полтавской областях

Фото: Eduard Korniyenko / URA.RU / ТАСС

В Харькове и Кривом Роге через несколько минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Зеркало Недели».

Воздушную тревогу в восточных и центральных регионах Украины начали объявлять в районе 1:00 (мск). В настоящее время она действует в 11 областях Украины, включая Киев и Киевскую область.

Позже украинские СМИ также сообщили о взрывах в Кировоградской и Полтавской областях, а штаб ВВС Украины объявил об угрозе применения баллистического оружия.

С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

Накануне в нескольких районах Киева и области начались экстренные отключения электричества из-за аварии в сети. В киевской военной администрации уточнили, что без электричества остались около 100 тыс. потребителей. За сутки до этого власти заявляли о взрывах и работе ПВО в столице и области. Российской Минобороны тогда сообщало об ударах по складам с боеприпасами ВСУ.