Минобороны назвало причину, по которой отвели войска с острова Змеиный

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные покинули остров Змеиный в Черном море «в качестве шага доброй воли», чтобы продемонстрировать мировому сообществу отсутствие препятствий для вывоза зерна с Украины, сообщило Минобороны в Telegram.

Вывод военных был завершен 30 июня.

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«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны считают, что этот шаг сделает невозможным спекуляции Киева на теме надвигающегося продовольственного кризиса, так как после этого они не смогут ссылаться на то, что Россия тотально контролирует северо-западную часть Черного моря. «Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — говорится в сообщении Минобороны.

После начала спецоперации Россией украинские суда перестали выходить из украинских портов. Киев обвинил Москву в их блокировке, а также призывал международное сообщество принять участие в урегулировании ситуации.

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Россия неоднократно заявляла, что не препятствует экспорту по морю, и что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать свои порты. По словам президента России Владимира Путина, ситуация с экспортом украинского зерна раздувается искусственно, Москва готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды. «Если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — говорил президент.

Москва также связывала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.