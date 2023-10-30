 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

Губернатор Развожаев: в Севастополе работает система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор призвал сохранять спокойствие и заверил, что все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев (Фото: kremlin.ru)

В Севастополе работает система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — заявил глава региона.

В Севастополе с 12:22 мск объявлена воздушная тревога, сообщал Развожаев.

В ночь на 30 октября Развожаев сообщал об отражении силами Черноморского флота атаки дронов на Севастополь. 

В Минобороны позже заявили, что нанесли удар по двум безэкипажным катерам ВСУ, которые обнаружили около 4:00 мск в акватории Черного моря.

Читайте на РБК Pro
«Больше никаких розовых очков». В чем причина проблем Tesla
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
Как диджей-любитель из Венесуэлы устроил хаос в авиаотрасли США
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist

Теги
Севастополь Михаил Развожаев ПВО Военная операция на Украине
Материалы по теме
Развожаев сообщил об отражении флотом атаки дронов на Севастополь
Политика
В Севастополе беспилотник после принудительной посадки взорвался в поле
Политика
Губернатор Севастополя опроверг сообщения о взрыве и работе ПВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
Кремль поддержал опасения Шойгу о риске столкновения ядерных держав Политика, 13:14
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 13:09
Риелторы сообщили снижении числа новых проектов в Москве Недвижимость, 13:08
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 13:04
Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе Политика, 13:03
В Кремле связали беспорядки в Дагестане с вмешательством извне Политика, 12:59
Путин проведет совещание с силовиками из-за беспорядков в Махачкале Политика, 12:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Red Wings перенесла в Сочи рейсы из Махачкалы в Тель-Авив Политика, 12:53
Как меняется рынок коммерческой недвижимости Москвы Недвижимость, 12:52
В АТОР назвали альтернативные маршруты возвращения туристов из Дагестана Общество, 12:50
ЦБ предупредил о рисках инвестирования в бумаги квазироссийских компаний Инвестиции, 12:50
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 12:49
Сложность майнинга биткоина обновила исторический рекорд Крипто, 12:43
В Думу внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в Газе и Израиле Политика, 12:38