Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе

Губернатор призвал сохранять спокойствие и заверил, что все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности

Михаил Развожаев (Фото: kremlin.ru)

В Севастополе работает система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — заявил глава региона.

В Севастополе с 12:22 мск объявлена воздушная тревога, сообщал Развожаев.

В ночь на 30 октября Развожаев сообщал об отражении силами Черноморского флота атаки дронов на Севастополь.

В Минобороны позже заявили, что нанесли удар по двум безэкипажным катерам ВСУ, которые обнаружили около 4:00 мск в акватории Черного моря.