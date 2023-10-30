Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе
Губернатор Развожаев: в Севастополе работает система ПВО
Губернатор призвал сохранять спокойствие и заверил, что все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности
Михаил Развожаев
В Севастополе работает система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и заверил, что все службы приведены в состояние боевой готовности.
«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — заявил глава региона.
В Севастополе с 12:22 мск объявлена воздушная тревога, сообщал Развожаев.
В ночь на 30 октября Развожаев сообщал об отражении силами Черноморского флота атаки дронов на Севастополь.
В Минобороны позже заявили, что нанесли удар по двум безэкипажным катерам ВСУ, которые обнаружили около 4:00 мск в акватории Черного моря.