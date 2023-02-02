Мэр Краматорска Гончаренко сообщил о новом ударе по городу

Мэр Краматорска сообщил о новом ударе по городу

Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил о двух ракетных ударах по Краматорску и раненых

Фото: pavlokyrylenko_donoda / Telegram

По Краматорску (контролируемая Украиной часть ДНР) нанесен новый удар, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

«Снова удар по Краматорску. Сидите в укрытиях!» — сказал он.

По словам главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, по городу нанесены два ракетных удара, есть раненые.

Краматорск попал под обстрел накануне поздно вечером. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате взрыва частично обрушился жилой четырехэтажный дом. Погибли три человека, еще около 20 были ранены, сообщала полиция.

Минобороны России заявляло, что не ведет обстрелов гражданских объектов. В ведомстве утверждают, что используют высокоточное оружие для поражения военной и энергетической инфраструктуры.