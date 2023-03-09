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Весь Харьков и часть области остались без света

На Украине ДТЭК сообщил о повреждении трех электростанций, Харьков остался без света
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Vladyslav Sodel / Reuters)

Весь Харьков и часть Харьковской области остались без электричества из-за обстрелов, сообщает «Страна» со ссылкой на облэнерго и «Суспiльне». Городские метро и электротранспорт остановили работу.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram о серьезном повреждении оборудования трех теплоэлектростанций. Где они расположены, не уточняется.

В части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов Киева начались экстренные отключения электричества. В Одесской области в результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает «Суспiльне», в Днепропетровской области повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Попадания по объектам инфраструктуры также зафиксировали в Кировоградской, Одесской и Житомирской областях. Часть Житомирской области осталась без электричества.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter о прекращении подачи воды в части страны. По его словам, в большинстве регионов зафиксированы взрывы — пострадали объекты инфраструктуры и жилые массивы, без электричества осталась Запорожская АЭС.

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил ТАСС, что около 05:00 Украина полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре. Станция переведена на работу на дизель-генераторах. В «Энергоатоме» заявили, что последнюю линию электропередачи к ЗАЭС отключили из-за ракетного обстрела. Запаса топлива в генераторах хватит на десять дней работы, отметили в компании.

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В ночь на 9 марта на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Как минимум в семи регионах и в Киеве из-за ракетного удара начались отключения электроэнергии.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту.

Весь Харьков и часть области остались без света
Весь Харьков и часть области остались без света

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ТЭС обстрел Украина ДТЭК
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