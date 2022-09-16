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Военная операция на Украине ,  
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Власти Запорожья сообщили об обстреле в районе АЭС

Запорожская АЭС на прошлой неделе была полностью остановлена на фоне непрекращающихся обстрелов
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: AP)

ВСУ ведут артиллерийский обстрел в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов. Удар пришелся по береговой линии.

«Убедительно просим вас проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха!» — обратился он к жителям Энергодара.

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются с лета и стали причиной визита миссии МАГАТЭ в конце августа для проверки безопасности станции. 11 сентября Рогов сообщил, что с начала месяца территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам.

В результате все шесть блоков станции были последовательно остановлены, последний, шестой блок остановили 11 сентября. Вывод станции из работы осуществлялся украинским «Энергоатомом», который продолжает управлять станцией несмотря на то, что и АЭС, и город Энергодар находятся под контролем российских сил.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Визит делегации МАГАТЭ на станцию проходил под руководством главы агентства Рафаэлем Гросси. По первичным оценкам специалистов, здания АЭС получили повреждения в результате обстрелов в нескольких местах.

Позже агентство опубликовало отчет о посещении АЭС. В нем говорилось, что эксперты не увидели признаков распространения радиации, однако продолжающиеся обстрелы создают угрозу ядерной безопасности. Агентство призвало создать охраняемую зону вокруг объекта.

Теги
Запорожская АЭС Запорожье
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